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Эксперт по ИИ рассказала, как отличить легальный сервис от мошеннического

ИИ-эксперт Филатова: мошенники копируют популярные сервисы за несколько часов
Shutterstock/FOTODOM

Возможности цифрового пространства развиваются, а с ними и мошеннические схемы, часто маскирующиеся под легальные услуги. В нынешних реалиях недостаточно просто выбрать знакомый бренд или сервис, нужно понимать, с кем конкретно вы идете на сделку и каким образом происходит подключение услуги. Как обезопасить себя и своих близких при использовании услуг онлайн, «Газете.Ru» рассказала Мария Филатова – эксперт в области ИИ для бизнеса, предприниматель, сооснователь платформы внедрения AI-процессов в бизнес AIPhi.

Есть четыре условных маркера безопасности, которые стоит учесть перед тем, как подключать какую-то услугу «онлайн».

Первый — базовая проверка сервиса.

«Самое главное правило — даже если вы уверены в бренде, нужно перепроверить, кто именно стоит за услугой», — отметила она.

Каждый легитимный сервис в открытом доступе оставляет информацию о том, кто является его основателем. Также при этом есть публичная оферта, реквизиты компании, работающая служба поддержки и понятные условия возврата средств. Когда ничего из этого нет, должны возникать вполне логичные вопросы и сомнения по поводу рисков сотрудничества.

Второй — фишинговые сайты.

«Подмена доменов — популярный мошеннический ход, который встречается чуть ли не с самого начала существования рынка онлайн-услуг», — предупредила специалист.

Копирование популярных сервисов в 2026 году можно сделать буквально за несколько часов, как ни минут, с помощью ИИ. Визуально такие площадки практически не отличаются от оригинала. Главное отличие — домен, но часто там используется едва заметная подмена символов. Даже опытный и внимательный пользователь бывает непросто заметить разницу в URL.

Третий — способ оплаты.

«Надежные платформы используют защищенные платежные сервисы и никогда не требуют перевода сомнительным способом», — заявила она.

Если, чтобы воспользоваться услугой, вам предлагают оплату через неизвестные каналы, например, через бота в соцсетях или переводом на карту физического лица — стоит задуматься, так как это почти всегда признак мошеннической схемы. Любая попытка увести пользователя от стандартного платежного сценария должна стать поводом остановиться и перепроверить сервис.

Четвертый — проверка данных.

«Отдельно стоит помнить об эволюции телефонного мошенничества. Злоумышленники активно используют технологии генерации и даже синтеза речи. Достаточно короткой записи из социальных сетей, чтобы создать убедительную имитацию. Звонки из банка, с маркетплейсов, от оператора связи и пр. Все это с каждым годом становится все убедительнее. В попытках навязать новую услугу или продлить уже имеющуюся могут запросить дополнительную оплату», — отметила специалист.

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