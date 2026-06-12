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Общество

Диетолог предупредила, что «легкий» майонез не всегда полезнее обычного

Диетолог Лебедева: «легкий» майонез часто более ультрапереработанный, чем обычный
Варвара Гертье/РИА Новости

«Легкий» майонез действительно может быть менее калорийным, но автоматически полезным это его не делает. Во многих случаях снижение жирности компенсируется добавками, крахмалом, сахаром и усилителями вкуса — поэтому надпись light нередко работает прежде всего как маркетинговый инструмент, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

«С точки зрения технологии майонез это эмульсия масла, яичного компонента и кислоты. Классический продукт довольно калориен именно из-за высокого содержания растительного масла. Когда производитель выпускает «легкую» версию, количество жира действительно уменьшается, иногда почти в два раза. Соответственно снижается и калорийность. Формально здесь нет обмана: такой продукт действительно менее калориен», — объяснила она.

Но есть важный нюанс, о котором редко думают покупатели. Жир в майонезе отвечает не только за калории, но и за текстуру, вкус и чувство насыщения.

«Если его резко убрать, продукт становится водянистым и менее стабильным. Чтобы сохранить привычную консистенцию, производители часто добавляют модифицированный крахмал, загустители, ароматизаторы, сахар или дополнительные стабилизаторы. В результате «легкий» майонез может содержать меньше жира, но при этом быть более ультрапереработанным продуктом», — отметила диетолог.
Есть и психологический эффект. Люди часто воспринимают light-продукты как «почти диетические» и начинают есть их в больших количествах. В итоге калорийность рациона не уменьшается, а иногда даже растет. Это хорошо известно диетологам: надпись «легкий» нередко снижает внутренний контроль порции.

«При этом демонизировать обычный майонез тоже не совсем корректно. Если речь идет о качественном продукте с понятным составом и умеренном употреблении, катастрофы для здоровья он не представляет. Вопрос скорее в количестве и регулярности. Проблема начинается, когда майонез становится ежедневной основой рациона, особенно в сочетании с фастфудом, полуфабрикатами и избытком соли», — считает эксперт.

Поэтому выбирать стоит не по крупной надписи «0%» или «light», а по составу. Чем он короче и понятнее, тем лучше. Хороший ориентир — наличие растительного масла, яичного компонента, горчицы, уксуса или лимонного сока без длинного списка непонятных добавок, посоветовала она.

Ранее была названа безопасная суточная порция майонеза.

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