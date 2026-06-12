Диетолог предупредила, что «легкий» майонез не всегда полезнее обычного

«Легкий» майонез действительно может быть менее калорийным, но автоматически полезным это его не делает. Во многих случаях снижение жирности компенсируется добавками, крахмалом, сахаром и усилителями вкуса — поэтому надпись light нередко работает прежде всего как маркетинговый инструмент, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

«С точки зрения технологии майонез это эмульсия масла, яичного компонента и кислоты. Классический продукт довольно калориен именно из-за высокого содержания растительного масла. Когда производитель выпускает «легкую» версию, количество жира действительно уменьшается, иногда почти в два раза. Соответственно снижается и калорийность. Формально здесь нет обмана: такой продукт действительно менее калориен», — объяснила она.

Но есть важный нюанс, о котором редко думают покупатели. Жир в майонезе отвечает не только за калории, но и за текстуру, вкус и чувство насыщения.

«Если его резко убрать, продукт становится водянистым и менее стабильным. Чтобы сохранить привычную консистенцию, производители часто добавляют модифицированный крахмал, загустители, ароматизаторы, сахар или дополнительные стабилизаторы. В результате «легкий» майонез может содержать меньше жира, но при этом быть более ультрапереработанным продуктом», — отметила диетолог.

Есть и психологический эффект. Люди часто воспринимают light-продукты как «почти диетические» и начинают есть их в больших количествах. В итоге калорийность рациона не уменьшается, а иногда даже растет. Это хорошо известно диетологам: надпись «легкий» нередко снижает внутренний контроль порции.

«При этом демонизировать обычный майонез тоже не совсем корректно. Если речь идет о качественном продукте с понятным составом и умеренном употреблении, катастрофы для здоровья он не представляет. Вопрос скорее в количестве и регулярности. Проблема начинается, когда майонез становится ежедневной основой рациона, особенно в сочетании с фастфудом, полуфабрикатами и избытком соли», — считает эксперт.

Поэтому выбирать стоит не по крупной надписи «0%» или «light», а по составу. Чем он короче и понятнее, тем лучше. Хороший ориентир — наличие растительного масла, яичного компонента, горчицы, уксуса или лимонного сока без длинного списка непонятных добавок, посоветовала она.

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