Есть чипсы и орешки из одной пачки с друзьями оказалось небезопасно

Главная опасность общей пачки снеков (чипсы, орешки и тому подобное) — слюна. Когда человек тянет руку в пачку, на пальцах остаются микробы изо рта. У соседа на руках уже совсем другой набор. К моменту, когда пакет опустеет, в нем формируется коктейль из микрофлоры всей компании. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

«Через слюну на чипсах могут передаваться вирусы простого герпеса первого типа (это тот самый, который вызывает «простуду на губах»), вирусы гриппа, риновирусы и аденовирусы — возбудители ОРВИ. Особенно высокий риск, если кто-то из компании уже сопит, кашляет или ощущает покалывание на губе перед высыпанием. Контактным путем болячка очень быстро гуляет по коллективу», — поясняет Чистик.

Сухие соленые продукты — далеко не такая стерильная среда, как кажется. Соль действительно тормозит размножение многих бактерий, но некоторые возбудители выживают на сухих поверхностях неделями. Энтеровирусы и норовирусы (частые причины кишечных инфекций), хеликобактер пилори (бактерия, которая виновата в большинстве случаев гастрита и язвы желудка) могут сохранять активность на чипсах часами.

«На приемах мы регулярно видим вспышки кишечных инфекций после совместных вечеринок. Гости вспоминают суши и салаты, а виновником часто оказывается общая чашка с орешками или тарелка снеков, к которой все подходили без ложки», — отмечает терапевт.

Отдельная история — иммунный статус соседей по застолью. У одного хронический тонзиллит, у другого скрытое носительство стафилококка, у третьего недавно прошел стоматит. Все эти возбудители прекрасно перебираются вместе с пальцами на еду и оттуда — в чужой рот.

Что советует врач:

— пересыпать чипсы и орешки в общую миску и брать ложкой или маленькой лопаткой;

— либо распределять снеки по отдельным мискам для каждого гостя;

— не возвращать в пакет недоеденную горсть, не есть с ладоней, по которым уже прошлась чужая рука;

— перед компанией обязательно мыть руки с мылом — антисептик слабее работает против норовируса и аденовируса;

— если у кого-то из друзей пузырьки на губе, насморк или кашель — общую еду пропускать вообще.

«Это та ситуация, когда соблюдение элементарной гигиены не выглядит занудством. Минута на пересыпание чипсов в миску может избавить целую компанию от недели больничного», — подытожила Ольга Чистик.

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