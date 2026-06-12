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Общество

Военкомат на западе Украины незаконно удерживает людей с инвалидностью

Лубинец: военкомат в Тернополе удерживает людей с психическими расстройствами
Shutterstock

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в Тернопольском военкомате незаконно удерживаются люди с инвалидностью и психическими заболеваниями. Пятерых из них уже удалось вызволить, отметил правозащитник в своем Telegram-канале.

«Люди с психическими расстройствами и инвалидностью содержатся в Тернопольском ТЦК… Благодаря вмешательству нашей команды были немедленно освобождены пять человек, которые не подлежали мобилизации», — написал Лубинец.

По информации омбудсмена, всего в военкомате находилось около 28 человек. Жалобы на возможные нарушения прав направили 17 из них.

Уже освобожденных граждан сняли с воинского учета. Среди отпущенных: мужчина с бессрочной инвалидностью II группы (с детства), двое пациентов с психиатрическими диагнозами и двое мужчин, которым осталось менее полугода до 60-летия.

«В беседах люди сообщали о возможных злоупотреблениях при мобилизации, ошибках в оформлении документов и нарушениях процедуры военно-врачебной комиссии», — добавил Лубинец.

Он подчеркнул, что все случаи уже зафиксированы и переданы руководству.

Ранее украинский омбудсмен сообщил о получении более трех тысяч жалоб на действия сотрудников ТЦК.

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