Депутат Госдумы подчеркнул важность единства народа России для развития страны

День России — повод для гордости за державу с ее многовековой историей, традициями, великими свершениями и победами, уникальной культурой и самобытностью, и важное напоминание о том, что Родина — это прежде всего люди. Единство россиян и общие история и духовные ценности помогают им двигаться вперед. Об этом в поздравлении петербуржцам с 12 июня заявил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

«Успехи России были бы невозможны без упорного труда многих поколений истинных патриотов своей страны. Единое желание менять к лучшему, постоянно преобразовывать жизнь вокруг, подлинная любовь к Родине укрепляют нас в стремлении сохранять и преумножать традиции России, напоминают о том, как важно сообща трудиться во имя достойного будущего», — подчеркнул парламентарий.

Романов также напомнил, что 2026 год объявлен указом президента России Владимира Путина Годом единства народов России. По его словам, сегодня как никогда важны согласие, взаимное уважение и ответственность каждого за судьбу страны и малой родины.

«Город на Неве исторически является местом пересечения различных культур и традиций. В характере ленинградцев-петербуржцев всегда будут жить традиция народного единства и личной ответственности за судьбу Родины, за судьбу города. Вместе мы преодолеем любые трудности и продолжим уверенный путь вперед», — добавил депутат.