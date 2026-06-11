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Синоптик: московскую жару смоет ливнями с грозой

Синоптик Шувалов: с выходных жару в столице сменят дожди и грозы
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Погода в столичном регионе вскоре изменится – на смену рекордно сильной жаре придут дожди с грозами. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, сегодня и в пятницу в Москве задержится жаркая погода, воздух прогреется до +30 градусов и выше. Завтра, 12 июня, могут пройти локальные дожди.

Заметно изменится погода в столичном регионе с субботы, 13 июня. По словам Шувалова, с юго-запада приблизится фронтальный раздел, который принесет с собой кратковременные дожди, грозы. При этом температура воздуха станет комфортнее – прогнозируется не выше +26…+28 градусов.

С воскресенья Москва окажется в новой воздушной массе, на фоне чего температура опустится уже до +21…+24 градусов. Дожди с грозами при этом сохранятся, отметил синоптик.

«По всей видимости, эта более прохладная погода будет на следующей неделе», — заключил Шувалов.

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