Стало известно, куда россияне поедут на июньские праздники

Россияне забронировали отели в Москве, Санкт-Петербурге и городах Золотого кольца на длинные выходные 12–14 июня. Также в этом году оказались востребованы столица Урала, Тобольск и Дальний Восток, число бронирований там в среднем выросло на 25% относительно прошлого года. Об этом говорится в исследовании аналитиков гостиничной сети AZIMUT Hotels, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«За неделю до Дня России загрузка номерного фонда некоторых отелей достигла предельных значений. Так на 95–100% загружены отели в Санкт-Петербурге, Ярославле, Нижнем Новгороде, Переславле-Залесском, Йошкар-Оле, Хабаровске и Казани. Высоким спросом в этом году пользуются и небольшие города в удобной авто- и ж/д доступности от Москвы: Калуга, Тула и подмосковный Орехово-Зуево, где загрузка номерного фонда также приблизилась к 100%», — отметили аналитики.

По их словам, высокую загрузку на праздники стимулировал отложенный спрос — в отдыхе на майские праздники многие соотечественники себе отказали. Коротким поездкам благоволит и восстановившаяся погода в средней полосе России, сказали аналитики.

По их словам, жители Сибири и Дальнего Востока стали активнее путешествовать по соседним городам — отсюда растущая загрузка в Хабаровске и Тобольске. Второй год подряд также наблюдается устойчиво растущий спрос на Кавказские Минеральные Воды, подчеркнули аналитики. Это направление все чаще выбирают не только для оздоровительного отдыха, но и для семейных поездок, в том числе с детьми, пояснили эксперты. Сочи из-за частых перебоев в работе аэропорта, напротив, теряет гостей, добавили аналитики.

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