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Общество

Момент сильного землетрясения в Азербайджане попал на видео

На северо-западе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение произошло на территории Габалинского района на севере Азербайджана, в 200 км от Баку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмологическую службу республики.

Уточняется, что магнитуда землетрясения составила 5,1 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксированы в 15:13 по местному времени (14:13 мск). Очаг залегал на глубине 42 км.

Как отметили в службе, подземные толчки ощущались в Агдамском, Шемкирском, Гейгельском, а также Губинском районах Азербайджана.

По информации местных СМИ, разрушений зафиксировано не было, но подземные толчки были ощутимыми. Так, Telegram-канал «Новости Азербайджана» опубликовал кадры момента землетрясения в Габале. На ролике видно, что часы, висящие на стене автора видео, начинают сильно раскачиваться из стороны в сторону.

До этого в Тихом океане вблизи побережья северных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4, его ощутили на Парамушире. Сейсмическое явление ощутили в Северо-Курильске силой до 3 баллов, тревогу цунами не объявляли.

Ранее стало известно, затронуло ли землетрясение на Филиппинах туристов из России.

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