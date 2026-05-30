Русскоязычный дебошир сорвал рейс United Airlines

Самолет авиакомпании United Airlines с 147 пассажирами на борту экстренно был вынужден совершить незапланированную посадку в американском штате Висконсин из-за дебошира на борту. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, все началось еще на земле, перед взлетом: пассажир в клетчатой рубашке отказывался занимать свое место и что-то громко кричал на русском.

Борт все же вылетел, но спустя примерно полчаса минут этот же человек вскочил с места и, как рассказали свидетели, попытался проникнуть в кабину пилотов. Члены экипажа в это время спрашивали пассажиров о том, знает ли кто русский язык. В результате в ситуацию вмешались находившиеся на рейсе сотрудники ФБР: они скрутили дебошира, надели на него наручники и удерживали мужчину вплоть до вынужденной посадки в аэропорту Дейн (Висконсин).

После приземления на борт поднялись полицейские и арестовали нарушителя. SHOT отмечает, что United Airlines ограничилась коротким заявлением о «срочной проблеме с пассажиром», не уточняя при этом его личность и национальность.

