Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Русскоязычный дебошир сорвал рейс United Airlines

SHOT: в США самолет совершил вынужденную посадку из-за русскоговорящего дебошира
Shutterstock/Bizi88

Самолет авиакомпании United Airlines с 147 пассажирами на борту экстренно был вынужден совершить незапланированную посадку в американском штате Висконсин из-за дебошира на борту. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, все началось еще на земле, перед взлетом: пассажир в клетчатой рубашке отказывался занимать свое место и что-то громко кричал на русском.

Борт все же вылетел, но спустя примерно полчаса минут этот же человек вскочил с места и, как рассказали свидетели, попытался проникнуть в кабину пилотов. Члены экипажа в это время спрашивали пассажиров о том, знает ли кто русский язык. В результате в ситуацию вмешались находившиеся на рейсе сотрудники ФБР: они скрутили дебошира, надели на него наручники и удерживали мужчину вплоть до вынужденной посадки в аэропорту Дейн (Висконсин).

После приземления на борт поднялись полицейские и арестовали нарушителя. SHOT отмечает, что United Airlines ограничилась коротким заявлением о «срочной проблеме с пассажиром», не уточняя при этом его личность и национальность.

Накануне в Сургуте самолет вернули на стоянку из-за дебошира на борту. Инцидент произошел на воздушном судне, следовавшем из Сургута в Самару. 36-летний россиянин в состоянии алкогольного опьянения отказывался пристегивать ремень безопасности. Когда ему сделали замечание, мужчина стал оскорблять персонал.

Ранее россиянин повздорил в самолете с бывшей женой и устроил дебош на борту.

 
Теперь вы знаете
Добавки тестостерона меняют «мужественность». Как они работают и почему не стоит избегать лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!