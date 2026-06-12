В Таиланде объявили 15-дневный траур из-за смерти принцессы Пхатчары Киттияпхи

Правительство Таиланда объявило 15-дневный траур по случаю кончины принцессы Пхатчары Киттияпхи, старшей дочери Его Величества короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров страны.

Официальное распоряжение предписывает всем государственным учреждениям, предприятиям и образовательным организациям приспустить национальные флаги на половину мачты, начиная с 12 июня. Также государственный аппарат и его сотрудники обязаны придерживаться 15-дневного траурного режима.

Королевский двор сообщил, что принцесса Пхатчара Киттияпха ушла из жизни 11 июня в возрасте 47 лет. С 15 декабря 2022 года она находилась в бессознательном состоянии в Мемориальной больнице имени короля Чулалонгкорна в Бангкоке. В мае этого года было объявлено, что, несмотря на все усилия медицинских специалистов, состояние принцессы ухудшилось в результате неконтролируемой инфекции, поразившей жизненно важные органы.

Принцесса потеряла сознание в ходе тренировки в декабре 2022 года в провинции Накхонратчасима. Тогда же была диагностирована сердечная недостаточность. Впоследствии для дальнейшего лечения ее перевели в столичную клинику.

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