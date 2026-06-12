Умерла старшая дочь короля Таиланда

Старшая дочь короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) принцесса Пхатчара Киттияпха скончалась в Бангкоке. Об этом сообщило бюро королевского двора.

По его информации, «несмотря на тщательный и внимательный уход со стороны медицинского персонала», состояние принцессы «постепенно ухудшалось».

«В четверг, 11 июня 2026 года, в 19:48 (15:48 мск) она мирно скончалась в возрасте 47 лет в Мемориальной больнице имени короля Чулалонгкорна, принадлежащей Обществу Красного Креста Таиланда», — сказано в сообщении.

В нем уточняется, что женщина находилась в больнице «в бессознательном состоянии из-за сердечного заболевания с 15 декабря 2022 года».

В декабре 2022 года Пхатчара Киттияпха потеряла сознание, когда дрессировала своих собак в районе Пак Чон провинции Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Сперва женщину доставили в местную больницу, а когда ее состояние стабилизировалось, перевели в Мемориальную больницу имени короля Чулалонгкорна в Бангкоке — одну из лучших в стране. Все эти годы жизнь принцессы поддерживалась с помощью аппаратов ИВЛ.

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