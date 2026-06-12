Разыскиваемого за ловлю мидий россиянина привезли на родину из Вьетнама

Объявленного в международный розыск за незаконный вылов морских ресурсов россиянина депортировали на родину из Вьетнама. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет МВД Медиа.

По словам Волк, депортация была организована «в результате профессиональных совместных действий сотрудников УМС России, представителя ведомства в Социалистической Республике Вьетнам и сотрудников МОБ Вьетнама».

По прибытии в московский аэропорт Шереметьево депортированного россиянина передали сотрудникам Линейного управления МВД России, уведомив инициаторов розыска о его доставке в страну.

Уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов в отношении мужчины было возбуждено после того, как осенью 2021 года он вместе с сообщниками, используя специальное снаряжение, выловил в Цемесской бухте возле Новороссийска свыше 4,5 тысячи черноморских мидий. К ответственности привлекли всю группу, но один из ловцов успел уехать за границу и был объявлен в розыск.

Впоследствии российской полиции удалось выяснить, что мужчина находится во Вьетнаме. По запросу правоохранительных органов РФ местные власти задержали его и поместили в депортационный центр в Хошимине, а потом передали российским коллегам в международном аэропорту города.

Ранее Вьетнам решил вдвое повысить штрафы россиянам за просроченные визы.