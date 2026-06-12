«Замена домофона» обошлась пенсионерке из Стерлитамака в более чем 16 млн рублей

В Стерлитамаке пенсионерка отдала аферистам более 16 млн рублей

Пожилая жительница Стерлитамака поверила неизвестным и лишилась крупной суммы. Об этом сообщает управление МВД по Башкирии.

Как рассказала сама 77-летняя пострадавшая, аферисты находились с ней на связи девять дней. Сначала они представились сотрудниками управляющей компании и заявили о необходимости заменить домофон.

Женщина назвала код из сообщения, и вскоре ей снова позвонили. Мошенники рассказали, что кто-то якобы получил доступ к ее средствам, поэтому она должна отправить деньги в «безопасное место».

В течение нескольких дней она снимала деньги и отдавала их курьерам.

«Мошенникам передано более 16 миллионов рублей», – сообщается в публикации.

Женщина хотела отправить неизвестным еще девять миллионов рублей. Однако сотрудники банка заподозрили, что клиентка может стать жертвой мошенников, поэтому не дали снять оставшуюся сумму.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Правоохранители задержали 21-летнего доставщика, который признался, что забирал у пострадавшей деньги.

Ранее пенсионер из Краснодара отдал 14 млн рублей, испугавшись уголовного преследования.