Суд дал «Коротышке» пожизненный срок

Американский суд вынес приговор в отношении наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Эль Чапо («Коротышка»). Об этом сообщает USA Today.

Суд решил приговорить «Коротышку» к пожизненному заключению, хотя сам наркобарон до последнего отрицал свою вину. Также Эль Чапо обязали выплатить $12 млрд, так как, по мнению властей США, именно такую сумму он заработал на наркотарговле.

Его адвокаты дали понять, что планируют обжаловать обвинительный приговор.

Эль Чапо возглавлял мексиканский наркокартель Синалоа, после смерти Усамы бен Ладена Forbes назвал Гусмана самым опасным преступником мира.

Ранее сообщалось, что наркобарон Эль Чапо решил судиться с экс-президентом Мексики.