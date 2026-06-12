Созданная украинцем ОПГ получала $3 млн в год на продаже поддельной виагры в ЕС

В Венгрии задержали организованную преступную группировку (ОПГ) из пяти человек во главе с гражданином Украины: они торговали поддельными лекарствами, в том числе средствами для повышения потенции. Об этом сообщила местная полиция на своем официальном сайте.

У задержанных конфисковали предметы роскоши и люксовые автомобили на сумму $2,7 млн — Rolls-Royce, Porsche и Ferrari, а также дорогие часы, гидроцикл и яхту. Ежегодный доход группировки превышал $3 млн долларов.

Среди фигурантов — трое венгров и двое украинцев (включая организатора). Четверым предъявлены обвинения в подделке лекарств, пятому — в незаконном обороте запрещенных препаратов. По решению суда четверо арестованы, в отношении пятого избрана мера пресечения в виде надзора.

Как установило следствие, 59-летний украинец, проживающий в Венгрии, не менее пяти лет продавал нелегальные препараты и нашел подельников для расширения бизнеса.

«Предприниматель из поселка Сада создал целую преступную организацию. Через открытые интернет-площадки он продавал иностранным покупателям нелегальные лекарственные средства и препараты для повышения потенции», — говорится в сообщении полиции.

Поддельные медикаменты распространялась по Европе без лицензирования и необходимых проверок. Для заметания следов преступники использовали почтовое отделение в Словакии.

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