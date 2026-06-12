Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Созданная украинцем ОПГ получала $3 млн в год на продаже поддельной виагры в ЕС

Полиция Венгрии задержала созданную украинцем ОПГ по продаже поддельных лекарств
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Венгрии задержали организованную преступную группировку (ОПГ) из пяти человек во главе с гражданином Украины: они торговали поддельными лекарствами, в том числе средствами для повышения потенции. Об этом сообщила местная полиция на своем официальном сайте.

У задержанных конфисковали предметы роскоши и люксовые автомобили на сумму $2,7 млн — Rolls-Royce, Porsche и Ferrari, а также дорогие часы, гидроцикл и яхту. Ежегодный доход группировки превышал $3 млн долларов.

Среди фигурантов — трое венгров и двое украинцев (включая организатора). Четверым предъявлены обвинения в подделке лекарств, пятому — в незаконном обороте запрещенных препаратов. По решению суда четверо арестованы, в отношении пятого избрана мера пресечения в виде надзора.

Как установило следствие, 59-летний украинец, проживающий в Венгрии, не менее пяти лет продавал нелегальные препараты и нашел подельников для расширения бизнеса.

«Предприниматель из поселка Сада создал целую преступную организацию. Через открытые интернет-площадки он продавал иностранным покупателям нелегальные лекарственные средства и препараты для повышения потенции», — говорится в сообщении полиции.

Поддельные медикаменты распространялась по Европе без лицензирования и необходимых проверок. Для заметания следов преступники использовали почтовое отделение в Словакии.

Ранее в России начали продавать подделки известного средства от ожирения.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Помощь с ипотекой для многодетных, первый матч ЧМ по футболу и бесплатная парковка в День России. Главное к утру 12 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!