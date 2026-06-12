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Общество

В одном из городов Татарстана отменили мероприятия в День России после атаки ВСУ

Беляев: в Нижнекамске отменили все массовые мероприятия после атаки дронов ВСУ
Valentina Dudnichenko/FOTODOM/Shutterstock

После атаки БПЛА в Нижнекамске Республики Татарстан отменены массовые мероприятия. Об этом в «Макс» сообщил мэр города Радмир Беляев.

По его словам, в республике до сих пор сохраняется режим угрозы атаки БПЛА.

«В целях обеспечения безопасности принято решение об отмене всех массовых мероприятий, запланированных на сегодня», — отметил Беляев.

Уточняется, что в 07:50 мск сигнал «Угроза атаки БПЛА» отменили для городов Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Заинск и Набережные Челны, однако в Татарстане продолжает действовать режим беспилотной опасности, а в небе над республикой — режим «Ковер».

Утром 12 июня Закамский регион Татарстана подвергся массированной атаке украинских дронов. В результате атаки один из беспилотников влетел в жилой дом, три человека получили ранения, им оказывают медицинскую помощь. Жильцов эвакуировали, сейчас для них подготавливают пункт временного размещения.

Кроме того, по информации главы Татарстана Рустама Минниханова, под удар попали несколько предприятий республики – на них оперативно устраняют последствия налёта украинских дронов.

Ранее губернатор раскрыл последствия массированной атаки на Ростовскую область.

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