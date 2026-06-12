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Общество

Россиянам назвали крайний срок оплаты квитанций ЖКХ за май

Депутат Колунов: россияне смогут оплатить услуги ЖКХ до 15 июня
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Граждане России смогут оплатить коммунальные услуги за май до 15 июня. Праздник День России не изменяет сроки платежей, отметил зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов.

«Платежки за май можно оплатить в срок до 15 июня. И государственный праздник — День России — никакие коррективы в срок оплаты не вносит», — сказал он.

Депутат напомнил, что с 1 марта срок оплаты коммунальных услуг перенесен на пять дней вперед — до 15 числа. Он отметил, что в июне эта дата выпадает на полноценный рабочий день.

В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против идеи повышения тарифов на коммунальные услуги на 33,5%. Спикера поддержали депутаты, в том числе главы профильных комитетов.

Выступая на заседании Госдумы, он отметил, что министерство экономического развития озвучило прогнозы социально-экономического развития в части роста тарифов на коммунальные услуги до 2029 года. Он обратил внимание, что поступает огромное количество обращений со стороны россиян, потому что в этом прогнозе предлагается увеличить тарифы на 33,5%.

В 2026 году тарифы ЖКХ в России индексируются в два этапа: с 1 января — на 1,7%, с 1 октября — в среднем на 8,7-15%.

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