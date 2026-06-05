Учитель потерял работу за то, что следил за ученицами в Instagram

В Англии педагога, признавшегося в фантазиях об ученицах, отстранили от работы

В Англии 28-летнего учителя пожизненно отстранили от занятий после того, как он признался в сексуальных фантазиях об ученицах. Об этом пишет Mirror.

Джейкоб Вудленд проработал учителем естествознания пять лет, пока в августе 2024 года не написал заявление, в котором признал проступок.

«Я просматривал общедоступный контент в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) некоторых старшеклассниц и использовал его для фантазий в свое удовольствие. Мне искренне жаль, но я совершил нечто неподобающее», — заявил мужчина.

На следующий день его отстранили от занятий, а через два месяца он уволился. Комиссия по надзору за преподавателями отметила, что поведение учителя было сексуально мотивированным, при этом трем из девушек не исполнилось 18 лет.

Вудленда признали виновным в неприемлемом профессиональном поведении, которое может нанести ущерб репутации профессии, после чего он был навсегда отстранен от преподавания.

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