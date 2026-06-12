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Общество

Москвичам пообещали переменную облачность и жаркую погоду 12 июня

Гидрометцентр: в Москве ожидаются переменная облачность и до +33°C 12 июня
Кристина Соловьёва/РИА Новости

В Москве в пятницу, 12 июня, ожидаются переменная облачность и до +33°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице составит +31...+33°C. В ночь на субботу, 13 июня, столбики термометров опустятся до +16°C. При этом в Подмосковье воздух прогреется до +28...+33°C, а ночью остынет до +13°C.

Ветер будет дуть южный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба. В некоторых районах столицы могут пройти грозы и кратковременные дожди.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что погода в столичном регионе вскоре изменится – на смену рекордно сильной жаре придут дожди с грозами. По его словам, заметно изменится погода в столичном регионе с субботы. С юго-запада приблизится фронтальный раздел, который принесет с собой кратковременные дожди, грозы.

Ранее москвичам рассказали, когда можно открывать купальный сезон.

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