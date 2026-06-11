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Общество

Женщина несколько раз пнула беременную в одном из магазинов Уфы

В Уфе женщина несколько раз пнула беременную в магазине
Telegram-канал «Mash Batash»

В Уфе агрессивная женщина несколько раз пнула беременную в магазине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел на кассе одного из магазинов. Беременная девушка, проходя за спиной покупательницы, случайно задела ее тележкой. В ответ она пнула «обидчицу» ногой.

После этого, когда беременная девушка шла обратно, агрессорша еще два раза пнула ее. На замечание о своем поведении скандалистка проклинать ее и будущего ребенка.

В ответ скандалистка начала проклинать ее и будущего ребенка, после чего уже девушка пнула ее и получила новый пинок в ответ. Кроме того, агрессорша направила на беременную тележку и с силой толкнула ее область живота, однако та успела среагировать.

Ранее в Петербурге арестовали мужчину, ударившего беременную подругу ножом в живот.

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