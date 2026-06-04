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Общество

В Петербурге арестовали мужчину, ударившего беременную подругу ножом в живот

Петербуржца заключили под стражу за нападение с ножом на беременную подругу
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, ударившего ножом беременную сожительницу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Александра Шалагина, обвиняемого по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), заключили под стражу на два месяца.

По версии следствия, 32-летний Шалагин умышленно нанес 41-летней женщине удары предметом, похожим на нож, причинив проникающее ранение брюшной полости и матки, а также рану ноги.

У пострадавшей началось внутрибрюшное кровотечение. Ее экстренно доставили в больницу, но результате она потеряла ребенка.

Инцидент произошел 1 июня в квартире на Дибуновской улице во время ссоры пары. 2 июня Шалагину предъявили обвинение, он был помещен в изолятор временного содержания, где пробудет до 1 августа.

Ранее мужчина расправился с беременной женой, изрезав ее гениталии ножовкой.

 
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