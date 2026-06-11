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Общество

В Армении аннулировали итоги голосования на двух участках

ЦИК Армении признал недействительными итоги голосования на двух участках
Асатур Есаянц/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия Армении на внеочередном заседании, состоявшемся 11 июня, приняла решение аннулировать результаты голосования на втором избирательном участке в ходе парламентских выборов, прошедших 7 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

В день выборов на участок 35/65 после окончания установленного времени прибыли военнослужащие, которые продолжали голосовать даже после 19:00 по московскому времени, когда избирательные участки должны были закрыться.

Отмечается, что аналогичное решение было принято и в отношении одного из участков в Ереване.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Ваагн Овакимян сообщил, что политические партии Армении имеют возможность оспорить результаты выборов в Конституционном суде до 19 июня.

7 июня в Армении состоялись парламентские выборы, по итогам которых партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» заняла первое место, набрав 49,81% голосов. У блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,29%.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия будет строить отношения с Арменией после выборов.

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