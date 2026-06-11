В Армении аннулировали итоги голосования на двух участках

ЦИК Армении признал недействительными итоги голосования на двух участках

Центральная избирательная комиссия Армении на внеочередном заседании, состоявшемся 11 июня, приняла решение аннулировать результаты голосования на втором избирательном участке в ходе парламентских выборов, прошедших 7 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

В день выборов на участок 35/65 после окончания установленного времени прибыли военнослужащие, которые продолжали голосовать даже после 19:00 по московскому времени, когда избирательные участки должны были закрыться.

Отмечается, что аналогичное решение было принято и в отношении одного из участков в Ереване.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Ваагн Овакимян сообщил, что политические партии Армении имеют возможность оспорить результаты выборов в Конституционном суде до 19 июня.

7 июня в Армении состоялись парламентские выборы, по итогам которых партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» заняла первое место, набрав 49,81% голосов. У блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,29%.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия будет строить отношения с Арменией после выборов.