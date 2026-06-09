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Выборы в Армении — 2026
Политика

Итоги выборов в Армении могут оспорить в Конституционном суде

ЦИК Армении: оппозиция может оспорить итоги выборов в парламент 19 июня
Reuters

Политические силы Армении, недовольные итогами прошедших парламентских выборов, могут оспорить их результаты в Конституционном суде 19 июня. Об этом в интервью Общественному телевидению республики заявил глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян.

«Дальнейшие процессы будут предопределены решением суда», – уточнил он.

Овакимян также напомнил, что окончательные итоги голосования, согласно избирательному законодательству, будут подведены через неделю после выборов, то есть 14 июня. До этого момента, по его словам, ЦИК займется пересчетами, уточнениями голосов и рассмотрением жалоб. Овакимян добавил, что новый парламент республики будет созван независимо от того, возьмут ли оппозиционеры мандаты.

Накануне лидер оппозиционного блока «Армения» Роберт Кочарян заявил, что его фракция оспорит результаты парламентских выборов и обсудит дальнейшие действия с другими оппозиционными силами.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий и два избирательных блока. Партия действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81%. У блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,29%. На третьем месте альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,94%.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия будет строить отношения с Арменией после выборов.

 
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