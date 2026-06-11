Двое мужчин похитили россиянина и несколько часов избивали его в машине

В Кирове мужчину похитили и несколько часов избивали в машине

В Кирове два злоумышленника похитили мужчину и несколько часов избивали его в автомобиле. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в темное время суток 10 июня, когда 27-летний местный житель находился на улице 3-й Опытный переулок. В этот момент на него напали неизвестные и, угрожая применить насилие, силой усадили его в салон автомобиля.

Уже в машине похищенного стали избивать металлическими и деревянными предметами — в салоне со злоумышленниками он провел несколько часов. В чем была причина нападения, не уточняется. Когда его отпустили, мужчина сразу обратился в полицию.

Правоохранители установили личности нападавших и задержали их, ими оказались ранее судимые в возрасте кировчане 25 и 39 лет. Им предъявили обвинение в похищении человека. Одного фигуранта заключили под стражу, второму избрали домашний арест.

Ранее за решетку отправили девушку, участвовавшую в похищении ребенка с российского пляжа.