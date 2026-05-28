За решетку отправили девушку, участвовавшую в похищении ребенка с российского пляжа

В Воронежской области избрали меру пресечения девушке, которая участвовала в похищении ребенка с пляжа. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Суд избрал женщине, подозреваемой по пп. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ, меру пресечения в виде ареста. Фигурантка будет находиться под стражей до 26 июля. Вскоре ей предъявят обвинение.

Инцидент произошел в городе Лиски, когда 25-летний мужчина и его 21-летняя спутница находились на берегу Дона. Им показалось, что отдыхавшие рядом дети их оскорбили. После словесной перепалки подростки разбежались, но 11-летний мальчик остался. Женщина ударила ребенка по голове, после чего пара силой затолкала его в автомобиль и увезла на съемную квартиру.

