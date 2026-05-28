Мост-памятник почти со столетней историей обрушился в России из-за ливней

В Дагестане ливни частично разрушили вековой арочный мост через реку Чирагчай

В Дагестане мощные ливни разрушили несколько пролетов исторического моста через реку Чирагчай. Кадрами с последствиями непогоды поделилось региональное управление Госавтоинспекции (ГАИ) в Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Касумкент в Сулейман-Стальском районе Дагестана. В результате многодневных обильных осадков повреждения получил 250-метровый мост с 17 арками. Конструкция не выдержала мощных потоков воды. На видео, опубликованном в сети, можно увидеть, что переправа частично разрушена, и проехать по ней теперь не получится.

Мост, о котором идет речь, построили в 1929 году. Это инженерное сооружение является не просто транспортной артерией, а памятником архитектуры Дагестана. Переправа длиной 250 метров соединяет райцентр с соседними районами. В 2019 году объект отметил 90-летие и по-прежнему остается одним из самых протяженных каменно-арочных мостов на территории России.

26 мая в МЧС России по Дагестану предупредили о превышении опасной отметки уровня воды в реке Акташ в Хасавюртовском районе. Спасатели заявили об угрозе подтопления населенных пунктов в пойме. Специалисты министерства природы республики круглосуточно отслеживают уровень воды на реке. Особое внимание уделяют территориям рядом с населенными пунктами Адильотар, Тутлар и Кадыротар.

