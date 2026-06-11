Пьяный россиянин избил мальчика костылями за отказ здороваться

В Калининградской области 41-летний пьяный мужчина избил 12-летнего школьника костылями за то, что тот не поздоровался. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Мамоновском городском округе. Мальчик пришел домой и не поздоровался с пьяным знакомым своей матери — в ответ мужчина схватил костыли и несколько раз ударил ими школьника. Мать в это время спала после застолья.

Находившийся в квартире пожилой родственник не смог помочь ребенку и сообщил о случившемся отцу мальчика, который вызвал на место полицию. Нападавшего задержали и поместили в камеру, на него составили административный протокол за побои. Мать ребенка также привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее дело завели после того, как мужчина избил ребенка на детской площадке в Перми.