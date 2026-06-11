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Общество

Москвич попал в больницу, пытаясь выработать иммунитет к яду гадюки

В Москве мужчина пытался выработать иммунитет к яду гадюки и попал в больницу
Игорь Подгорный/РИА Новости

В Москве мужчина решил выработать иммунитет к яду гадюки и оказался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Все началось с того, что мужчина поймал на даче гадюку и привез ее домой. Он решил попытаться выработать иммунитет к ее яду и намеренно подставил руку под укус — конечность мгновенно отекла, пальцы посинели и покрылись кровоподтеками.

Яд гадюки нарушил свертываемость крови, мужчина оказался в больнице. Ему провели комплексную терапию и выписали через несколько дней. Врачи предупреждают, что введение даже малых доз любого яда может нарушить работу жизненно важных органов и привести к трагедии.

До этого в Кузбассе гадюка укусила ребенка во дворе дома. Прибывшие медики оказали ребенку необходимую первую помощь и доставили его в больницу.

Ранее пятилетний мальчик оказался в реанимации после укуса гадюки в российском городе.

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