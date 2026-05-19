Пятилетний мальчик оказался в реанимации после укуса гадюки в российском городе

В Котласе гадюка укусила пятилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба котласской ЦРБ.

Инцидент произошел на выходных 16-17 мая в поселке Вершина. Ребенка срочно доставили в приемное отделение больницы после того, как его в область ноги укусила змея. Медики немедленно ввели мальчику противозмеиную сыворотку и стабилизировали состояние пациента. Сейчас он находится под круглосуточным наблюдением в отделении реанимации.

Врачи напоминают, что укусы змей особенно опасны для детей из-за небольшой массы тела. Яд мгновенно разрушает сосуды и нарушает свертываемость крови. Токсины могут поразить внутренние органы. При встрече с гадюкой необходимо срочно обращаться к медикам. Категорически нельзя накладывать жгут, прижигать или разрезать рану, отсасывать яд или прикладывать тепло или холод.

Ранее россиянам рассказали, что важно сделать в первые 10 минут после укуса змеи.

 
