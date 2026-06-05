Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Кузбассе гадюка укусила ребенка во дворе дома

В Кузбассе спасли ребенка после укуса ядовитой змеи
kaskad.tv

В Кемеровской области врачи скорой помощи спасли мальчика, на которого во дворе дома напала гадюка, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает Минздрав региона.

Инцидент произошел в поселке Загадное. Восьмилетний мальчик играл во дворе дома, когда на него напала ядовитая змея. Прибывшие медики оказали ребенку необходимую первую помощь и доставили его в больницу.

Несовершеннолетний находится под наблюдением врачей, подробности о его состоянии неизвестны.

До этого в Сургуте врачи несколько дней боролись за жизнь годовалого ребенка, которого укусила ядовитая змея. Маленького пациента доставили в медучреждение из отдаленного района в критическом состоянии. Сильнейший отек распространился с укушенной руки на грудную клетку и шею, ребенку стало трудно дышать. Мальчика перевели на искусственную вентиляцию легких, ввели противозмеиную сыворотку и начали интенсивную терапию. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее мужчина перепутал укус змеи с кошачьей царапиной и чудом выжил.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!