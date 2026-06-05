В Кузбассе гадюка укусила ребенка во дворе дома

В Кемеровской области врачи скорой помощи спасли мальчика, на которого во дворе дома напала гадюка, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает Минздрав региона.

Инцидент произошел в поселке Загадное. Восьмилетний мальчик играл во дворе дома, когда на него напала ядовитая змея. Прибывшие медики оказали ребенку необходимую первую помощь и доставили его в больницу.

Несовершеннолетний находится под наблюдением врачей, подробности о его состоянии неизвестны.

До этого в Сургуте врачи несколько дней боролись за жизнь годовалого ребенка, которого укусила ядовитая змея. Маленького пациента доставили в медучреждение из отдаленного района в критическом состоянии. Сильнейший отек распространился с укушенной руки на грудную клетку и шею, ребенку стало трудно дышать. Мальчика перевели на искусственную вентиляцию легких, ввели противозмеиную сыворотку и начали интенсивную терапию. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее мужчина перепутал укус змеи с кошачьей царапиной и чудом выжил.