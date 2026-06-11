Большинство россиян не проверяют адреса сайтов при онлайн-покупках

Большинство россиян невнимательно относятся к проверке адресов сайтов при онлайн-шоппинге: лишь каждый седьмой всегда внимательно смотрит на доменное имя перед оплатой или вводом личных данных. В то же время среди россиян заметно вырос уровень доверия к кириллическим доменам. Это показало исследование регистратора доменов Webnames, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

71% пользователей просматривают адрес сайта лишь поверхностно, обращая внимание только на знакомое название бренда в адресе и не проверяя написание ссылки целиком. Наиболее распространенной причиной такой невнимательности оказалась визуальная слепота: 58% опрошенных ориентируются прежде всего на внешний вид сайта магазина или маркетплейса, а не на адресную строку браузера. Другая популярная причина — доверие к поисковым системам: 39% участников исследования считают, что «если сайт находится в поисковой выдаче, значит, он безопасен».

Кроме того, более половины опрошенных почти не смотрят на адресную строку, если переходят на сайт из мобильного приложения, соцсетей или поисковой выдачи. И лишь 18% участников опроса назвали домен одним из ключевых факторов доверия при онлайн-покупках.

«Этим активно пользуются мошенники, создавая сайты-двойники с похожими адресами, — говорит заместитель директора Webnames Максим Созонов. — Привычка пользователей доверять интерфейсу и рекомендациям алгоритмов постепенно вытесняет базовые навыки цифровой гигиены. При этом именно невнимательность к доменам остается одним из основных факторов успешности фишинговых атак и мошеннических схем в e-commerce. Перед оплатой онлайн-покупок стоит проверять адрес сайта целиком, обращать внимание на незначительные изменения в написании бренда, наличие HTTPS-соединения и избегать переходов по ссылкам из подозрительных сообщений и рекламных объявлений. Кроме того, следует с осторожностью относиться к сайтам-клонам, использующим похожие домены и визуально копирующим известные интернет-магазины».

Наиболее высокий уровень доверия у участников опроса вызывают зоны .ru — ее назвали самой надежной 67% респондентов, — и .сom (62%). Заметно выросла благосклонность к зонам .рф (с 38% опрошенных по итогам аналогичного опроса, проведенного годом ранее, до 57%) и .рус (12% опрошенных до 19%).

Домен .com у большинства опрошенных (74%) ассоциируется с международными и технологическими компаниями. В свою очередь, .рф и .рус воспринимаются как домены локальных сервисов, государственных платформ, банков и региональных проектов (68%).

Cвыше половины участников исследования не видят разницы между латинскими и кириллическими доменами с точки зрения безопасности. В то же время часть аудитории относится к сайтам с кириллическими доменами с осторожностью: 28% участников опроса хотя бы иногда испытывают недоверие к сайтам в зоне .рф, так как подобные адреса кажутся им менее привычными.

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