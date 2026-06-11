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Общество

Лотерейный билет, найденный в мусорном баке, оказался выигрышным

Американец нашел свой лотерейный билет в мусорном баке и выиграл $100 тысяч
Shutterstock/FOTODOM

Житель штата Огайо рассказал, что пережил «настоящий ужас», когда понял, что случайно выбросил лотерейный билет, который позже оказался выигрышным, пишет UPI.

Инцидент произошел в городе Уиллард. Мужчина купил билет в местном магазине. По возвращении домой он по ошибке выкинул его в мусорное ведро. Когда осознание пришло, американец бросился к контейнеру и буквально раскопал его содержимое. Ему невероятно повезло: мусор ещё не успели вывезти.

Старания окупились — билет оказался победным. Сумма выигрыша составила $100 тысяч. После всех обязательных налоговых вычетов мужчина получил на руки $73 тысячи.

Представители лотереи штата Огайо подтвердили случай и напомнили игрокам всегда дважды проверять, куда они кладут свои билеты. Сам победитель признался, что этот день стал одним из самых волнительных в его жизни.

Ранее водитель-курьер в Англии выиграл £5,2 млн в лотерею и сделал бывшим коллегам подарки.

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