Водитель-курьер выиграл £5,2 млн в лотерею и сделал бывшим коллегам подарки

В Британии курьер стал победителем лотереи и подарил билеты бывшим коллегам

В Великобритании 61-летний водитель-курьер, выигравший в лотерею £5,2 млн (497 млн рублей), подарил бывшим коллегам цветы и лотерейные билеты. Об этом пишет The Independent.

Гэри Макдональд более 30 лет ежедневно вставал в 5:30 утра и доставлял посылки из торгового центра Lakeside в Терроке, графство Эссекс, но уволился с работы после прошлогодней победы, изменившей его жизнь.

С тех пор он женился на давней партнерше Аните и переехал в новый четырехспальный дом. Однако мужчина пообещал себе вернуться на прежнее место работы, чтобы поделиться удачей.

Недавно Макдональд преподнес экс-коллегам билеты Lotto lucky dip и букеты цветов, так как считает их важной частью свой жизни.

«Ему абсолютно не нужно было этого делать, но я тронута. Гэри делится радостью — это типично для него <...> Сколько я себя помню, Гэри был здесь каждый день, в любую погоду, шутил и улыбался», — сказала менеджер Донна Сэмюэлс.

Выиграл ли кто-то из коллег Макдональда джекпот, не уточняется.

Ранее мужчина выиграл в лотерею в подростковом возрасте и совершил ограбление спустя 10 лет.