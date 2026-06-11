Врач объяснила, почему летом могут болеть глаза

Летом слезная пленка на глазах может высыхать, появляется жжение и временное затуманивание — это происходит из-за работы кондиционеров, вентиляторов и сухого воздуха в помещении, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

«Если человек ощущает, что глаз подсушивается, чаще всего речь идет не о том, что зрение портится, а о нарушении стабильности слезной пленки. Слезная пленка покрывает поверхность глаза, защищает роговицу, обеспечивает комфорт и четкость изображения. Когда она быстрее испаряется или вырабатывается в недостаточном количестве, появляются сухость, жжение, ощущение песка, покраснение, усталость глаз, иногда слезотечение и временное затуманивание зрения. Летом такие жалобы действительно могут усиливаться. Кондиционеры, вентиляторы, поток воздуха в автомобиле, сухой воздух в помещении ускоряют испарение слезы с поверхности глаза. Особенно часто это ощущают люди, которые много работают за компьютером или телефоном. При взгляде на экран человек моргает реже и нередко не полностью закрывает веки при моргании, поэтому поверхность глаза хуже увлажняется», — предупредила она.

Офтальмолог посоветовала, как можно увлажнить глаза.

«В первую очередь, не направлять поток кондиционера или вентилятора прямо в лицо, поддерживать нормальную влажность воздуха в помещении, делать короткие перерывы при работе за экраном, чаще осознанно моргать. Можно использовать увлажняющие капли, так называемые препараты искусственной слезы, лучше без консервантов, особенно если капли нужны часто. Важно не злоупотреблять каплями от красноты, потому что они не лечат сухость и при регулярном применении могут усугублять раздражение», — заявила врач.

Шилова посоветовала не терпеть сухость глаз — а обратиться к врачу, если такое происходит часто.

«Сам по себе симптом сухости не означает, что зрение скоро испортится. Часто человек хуже видит именно временно, потому что слезная пленка становится нестабильной, а после моргания или увлажняющих капель четкость может улучшаться. Но если сухость постоянная, есть боль, выраженное покраснение, светобоязнь, гнойные выделения, резкое ухудшение зрения или дискомфорт не проходит, нужно обратиться к офтальмологу. Хронический синдром сухого глаза требует диагностики и лечения, особенно у пациентов с контактными линзами, после операций на глазах, при заболеваниях век, аутоиммунных заболеваниях или при постоянной работе за экраном. В большинстве случаев проблему можно хорошо контролировать, если убрать провоцирующие факторы, правильно подобрать увлажняющие средства и при необходимости пройти осмотр у врача», — заключила эксперт.

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