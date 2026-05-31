Врач раскрыл, в каких линзах можно заниматься спортом

Офтальмолог Барышев: в мягких линзах нельзя плавать
В мягких контактных линзах можно заниматься спортом, но нельзя плавать, иначе приведет к воспалению глаз, заявил в беседе с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог, младший научный сотрудник ФГБНУ им. Краснова Константин Барышев.

«В линзах можно заниматься, за исключением водных видов спорта. Единственное, глаз может подсыхать, но эта проблема решается использованием увлажняющих капель. По поводу водных видов спорта основная проблема в том, что вода может попасть под линзу и остаться там. На открытой воде множество бактерий, что впоследствии может привести к серьезному воспалению. Если речь о бассейне, то в воде содержатся агрессивные очищающие вещества, чаще всего хлор, которые оказывают сильное раздражающее действие на глаз, что также приводит к воспалению», — сказал эксперт.

Врач ответил, можно ли заниматься спортом в жестких линзах.

«Помимо водных видов спорта, дневные жесткие линзы не стоит использовать во время занятий контактными видами спорта — бокс, борьба, так как можно повредить глаз и саму линзу», — заключил Барышев.

Ранее врач порекомендовал россиянам использовать однодневные линзы при выезде за город.

 
