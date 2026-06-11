В Нидерландах автомобиль насмерть сбил школьников-велосипедистов

В Нидерландах машина въехала в колонну школьников на велосипедах, трое погибли

В нидерландской провинции Зеландия три человека, включая двоих детей, погибли в результате наезда автомобиля на группу школьников-велосипедистов. Об этом сообщает региональный телеканал Omroep Zeeland.

Авария произошла днем 11 июня в районе населенного пункта Терхоле. По данным источника, машина въехала в колонну участников школьной поездки, которые передвигались на велосипедах вместе со взрослыми сопровождающими. На месте скончались двое несовершеннолетних и один взрослый — вожатый лагеря. Еще четверо детей получили тяжелые травмы. Их госпитализировали.

Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств аварии. Следователи устанавливают причины произошедшего.

В Мидделбурге, административном центре провинции, после аварии развернули региональный оперативный штаб. Как сообщает телеканал, школа, ученики которой участвовали в поездке, уведомила родителей и остальных детей о случившемся.

До этого в центре Екатеринбурга автобус после столкновения с легковым автомобилем выехал на тротуар и наехал на пешеходов. В результате аварии погибли трое взрослых и ребенок.

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