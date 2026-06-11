Голуби захватили палату в больнице и отбирают у пациентов еду

Пациенты больницы в Малайзии жалуются на голубей, которые свободно разгуливают по палатам, клюют еду больных и оставляют помет, пишет Asia One.

По словам пациентов, персонал больницы никак не реагирует на ситуацию. Люди жалуются, что голуби прилетают по вечерам, а медсестры признают, что это обычное дело.

Пользователи сети резко раскритиковали систему государственного здравоохранения.

«Ни один пациент не должен выздоравливать в палате, которую делят с голубями», — написал один из комментаторов.

Администрация больницы подтвердила проблему, объяснив, что вокруг здания много деревьев, где живут голуби и вороны. Больница также пообещала усилить меры борьбы с птицами в сотрудничестве с местными властями и заверила, что делает все для безопасности и чистоты.

Ранее мужчина построил автономную башню с водяной пушкой на базе ИИ, чтобы отпугивать голубей.