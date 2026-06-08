В Тыве подростки зверски избили юношу камнями и ножом, школьник не выжил

14-летний юноша не выжил после жестокого избиения подростками. Об этом сообщает ИА Регнум.

Инцидент произошел в городе Ак-Довурак. На опубликованных в соцсетях кадрах заметно, как несовершеннолетние пинают пострадавшего, который лежит на асфальте.

Как рассказала сестра, 14-летний молодой человек шел с прогулки домой. В этот момент к нему подбежали младшеклассники и заявили, что компания из четырех подростков забрала у них велосипед.

Юноша решил заступиться за детей и забрал чужую вещь у молодых людей. После этого один из агрессоров подбежал и ударил в лицо так сильно, что юноша упал. Он хотел встать, но остальные стали избивать его. Одни били руками и ногами, другие – ножом, некоторые бросали в сверстника камни.

«Они играли с ним, по очереди пинали как мячик», – рассказала родственница.

Рядом находились дети, за которых юноша заступился, но они ничего не могли сделать. В ситуацию вмешался прохожий.

Пострадавшего доставили в больницу, он впал в кому. В таком состоянии он провел сутки, но спасти его медики не смогли. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

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