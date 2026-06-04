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Общество

На Урале мужчина избил подростка из-за голубого ирокеза

В Свердловской области мужчина напал на подростка из-за цвета волос
Telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости»

На Урале мужчина напал на подростка с голубым ирокезом, и угрожал ему кувалдой. Об этом сообщается в Telegram-канале «4канал Екатеринбург».

Инцидент произошел в Первоуральске. Подростки работали у аттракционов, когда к ним подошли двое мужчин в неадекватном состоянии. Они оскорбляли ребят, хватали их вещи, а один из нападавших начал снимать подростка без согласия из-за его цвета волос. Затем мужчина залез на детские батуты, отцеплял тросы, после чего достал предмет, похожий на нож-бабочку, и начал махать им над головой пострадавшего.

Юноша рассказал, что нападавший ударил его правой рукой по левой части лица, задел ухо и челюсть, из-за этого он лишился слуха на весь день. Затем мужчина взял каменный кирпич от кувалды и побежал за ним через всю площадь, крича, что разобьет голову и лицо. Пострадавшего увезли на скорой в больницу. Из-за нападения он пропустил ОГЭ по математике.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль.

Ранее якутский подросток молотком проломил голову сверстнику.

 
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