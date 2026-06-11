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Общество

В Грузии задержали россиянина по громкому делу о «криптовалютчиках»

В Грузии задержали россиянина в рамках операции по делу о «криптовалютчиках»
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Россиянина задержали в Грузии в рамках масштабной международной операции по делу «криптовалютчиков». Об этом сообщает Baza со ссылкой на российских дипломатов.

По информации сотрудников секции интересов России при швейцарском посольстве в Грузии, в грузинский МИД была направлена нота с просьбой помочь организовать консульский доступ к задержанному россиянину.

До этого сообщалось, что в Грузии в ходе международной операции были задержаны члены группировки «AudiA6». С 2022-го по 2025-й годы подозреваемые отмыли сотни миллионов долларов в криптовалюте. Они управляли работой форума «Dark2Web», с помощью которого держали связь с киберпреступниками. Правоохранители провели обыски, были арестованы активы подозреваемых — в их числе 173 автомобиля, недвижимость и банковские счета.

По данным «Sputnik Грузия», в операции были задействованы до 100 сотрудников правоохранительных органов Грузии, Польши и США.

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