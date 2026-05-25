Таксист подал в суд на пассажирку, которая трогала его и предлагала переспать

Et Today: на Тайване судят пассажирку, трогавшую водителя во время поездки

На Тайване таксист подал в суд на пассажирку, которая трогала его во время поездки и предлагала переспать, пишет Et Today.

По данным местных СМИ, инцидент произошел ранним утром после караоке-вечеринки в Новом Тайбэе. Женщина по фамилии Хуан села в такси и во время поездки начала задавать водителю личные вопросы о его отношениях, а затем начала трогать и предложила ему переспать.

Следствие утверждает, что пассажирка сначала прикоснулась к мужчине через одежду, а после отказа засунула руку ему в штаны прямо во время движения автомобиля.

Таксист рассказал, что пытался остановить ее и оттолкнул руку, однако женщина продолжила домогательства. После завершения поездки водитель сразу обратился в полицию.

Во время расследования Хуан признала, что трогала мужчину, но заявила, что это была «шутка», и она не собиралась совершать сексуальное насилие. При этом женщина утверждает, что не помнит, чтобы водитель пытался ее остановить.

Следователи сочли показания таксиста последовательными и убедительными. Дополнительным доказательством стали показания сотрудника магазина, которому водитель рассказал о случившемся сразу после инцидента.

Прокуратура округа Шилин возбудила против женщины дело о принудительных непристойных действиях. На первом заседании суда обе стороны заявили, что готовы обсудить возможное мировое соглашение.

