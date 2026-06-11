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Общество

В Ленобласти поймали подозреваемого в продаже аккаунтов мошенникам с Украины

В Ленобласти полиция задержала создателя аккаунтов для мошенников в мессенджере
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Полицейские задержали в Ленинградской области 23-летнего уроженца Пензенской области, которого подозревают в незаконной регистрации аккаунтов в популярном мессенджере и передаче их мошенникам с Украины. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, с сентября 2025 года молодой человек получал от сообщников сим-карты российских операторов связи, а также данные граждан, включая логины и пароли от учетных записей на портале госуслуг. Используя эти сведения, он оформлял сим-карты через электронную подпись и создавал новые профили в мессенджере.

Как утверждают правоохранители, эти данные подозреваемый передавал организаторам схемы, получая за это денежное вознаграждение. По предварительным данным, его ежемесячный доход составлял около $500, которые поступали на криптовалютный кошелек через специализированный чат-бот. По информации полиции, за время своей деятельности молодой человек зарегистрировал не менее 500 аккаунтов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.5 УК РФ. В ходе обыска по месту его жительства сотрудники полиции изъяли мобильные телефоны, электронные носители информации и другие предметы, имеющие значение для расследования. На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого в Самаре задержали 20-летнего местного жителя, которого подозревают в обеспечении работы оборудования для телефонных мошенников.

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