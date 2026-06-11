Четверо мурманских школьников попали в колонию за поджоги узла радиосвязи и мотовозов

Суд приговорил четверых школьников из Апатит к колонии за теракты по заданию

Северный флотский военный суд вынес обвинительный приговор четырем школьникам из города Апатиты Мурманской области за то, что они совершили несколько терактов по указанию неизвестного куратора, пообещавшего им денежное вознаграждение. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По информации источника, в апреле прошлого года один из подростков познакомился в Telegram с неким человеком, который пообещал школьнику деньги за то, чтобы он выполнил его задание. Подросток с приятелем в результате подожгли узел связи радиовещания в Апатитах, который информировал жителей о чрезвычайных ситуациях и об опасностях при атаках беспилотников. Подросток выполнил поручение неизвестного и получил за это 25 тысяч рублей. Ущерб же компании «Циркон», которой принадлежал поврежденная радиоточка, превысил 280 тыс. рублей.

Несколькими днями позже эти же подростки, привлекши с собой двоих друзей, совершили еще один поджог — двух погрузочно-транспортных мотовоза на железнодорожной станции. Ущерб от их действий составил более 260 тысяч рублей.

Свои действия школьники снимали на камеру, чтобы подтвердить выполнение задания.

Северный флотский военный суд признал всех четверых виновными и приговорил троих из них к 8 годам, 7 годам 6 месяцам и 6 годам в воспитательной колонии. Четвертый подсудимый к моменту вынесения приговора уже достиг совершеннолетия — ему назначили 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

До этого в Нефтеюганске девятиклассник сжег четыре машины по заданию неизвестных.

Ранее в Череповце юноша получил срок за то, что 26 раз «минировал» объекты в регионах.