В Нефтеюганске девятиклассник сжег четыре машины по заданию неизвестных, поверив в легенду о взломе Госуслуг и получил условный срок. Об этом сообщает УМВД региона.

В июне 2025 года в полицию Нефтеюганска поступило четыре сообщения о возгорании машин в разных микрорайонах города. Три иномарки получили значительные повреждения, следователи установили, что причиной всех возгораний стали поджоги. Оперативники быстро установили личность подозреваемого, им оказался девятиклассник из Нефтеюганска. На допросе подросток рассказал, что поджег автомобили, следуя инструкциям неизвестных.

Аферисты связались с молодым человеком под видом директора школы и попросили п прислать фото паспорта. Следом в мессенджере позвонил лжесотрудник правоохранительных органов. Он заявил, что аккаунт школьника на портале «Госуслуги» взломан, и со счетов его матери могут пропасть деньги. Их необходимо срочно перевести на «безопасный счёт», несовершеннолетний переел на указанные реквизиты 200 тысяч рублей. Далее мошенники сообщили, что эти деньги ушли на финансирование запрещенной организации, и теперь его мать и сестру могут арестовать. Чтобы избежать уголовной ответственности, школьник должен найти автомобили с патриотической символикой и поджечь их. Подростка убедили, что после выполнения задания его родственников не тронут.

Суд признал юношу виновным в уничтожении чужого имущества, ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно.

Ранее в Сибири осудили подростка, планировавшего пустить под откос поезд под Томском.

 
