Россиян, находившихся в международном розыске, экстрадировали из ОАЭ

Двух россиян, объявленных в международный розыск, экстрадировали из ОАЭ

Два гражданина России, находившиеся в международном розыске, были экстрадированы из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня в аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России двоих граждан нашей страны, объявленных в розыск по каналам Интерпола», — отметила она.

Как уточнили в Генпрокуратуре России, речь идет о Хабибе Магомедове и Надежде Чабановой.

По словам Волк, один из разыскиваемых обвиняется в похищении человека, которое произошло в 2021 году в Тверской области. Следствие утверждает, что он вместе с сообщниками насильно усадил потерпевшего в автомобиль и избил его, требуя предоставить нужную информацию и деньги.

По данному делу возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение человека). Обвиняемый скрылся за пределами страны и был объявлен в международный розыск в мае прошлого года. Через два месяца его задержали в ОАЭ.

Вторая фигурантка разыскивалась по обвинениям в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Она была директором и соучредителем строительной компании в Ростове-на-Дону с 2005 по 2007 год. По версии следствия, она и ее партнер использовали свои полномочия для хищения средств у граждан, заключивших договоры на долевое строительство и оказание услуг, что причинило ущерб в десятки миллионов рублей.

В апреле 2010 года следственные органы инициировали уголовное дело по статьям 35 УК РФ (совершение преступления группой лиц), 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и 159 УК РФ (мошенничество). Обвиняемая скрылась за границей и была объявлена в международный розыск, а затем задержана правоохранительными органами ОАЭ.

Ранее экс-сотрудника РЖД экстрадировали из Аргентины по обвинению в мошенничестве.