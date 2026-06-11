Россияне рассказали, какие эмоции они испытывают при мыслях о Родине

Большинство россиян испытывают чувства гордости, любви и веры, когда думают о своей стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно опросу, чаще всего респонденты называют среди таких чувств гордость (41%), любовь (39%) и веру (37%). Как отмечают социологи, чувство гордости связано прежде всего с самоидентификацией и личной связью с Родиной, историей страны и ее достижениями.

Подавляющее большинство участников исследования также заявили о гордости за отдельные сферы жизни России. Так, 90% опрошенных гордятся историей страны, по 87% — ее культурой и природными богатствами. Еще 82% респондентов отметили достижения в спорте и отечественной науке.

Говоря об успехах последних 10–15 лет, вызывающих чувство гордости, россияне чаще всего называли укрепление обороноспособности, суверенитет и внешнюю политику государства (16%). Столько же опрошенных отметили достижения в науке, технологиях, медицине и высокотехнологичных отраслях. Кроме того, 13% респондентов гордятся социально-экономическим развитием страны, а 9% — успехами российского спорта и проведением крупных спортивных соревнований.

До этого аналитический центр сравнивал современную молодежь с поколением 1990-х. Согласно исследованию, поколения отличаются жизненными ориентирами и путем взросления.

Ранее ВЦИОМ заявил об отсутствии критической напряженности в российском обществе.