ВЦИОМ оценил уровень напряженности в российском обществе

В российском обществе сохраняется определенный уровень напряженности, однако он не является критическим и не приводит к резким внешним проявлениям. Об этом в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума рассказал генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

По его оценке, нынешнее состояние общества нельзя охарактеризовать ни как апатию, ни как доминирующую тревогу. Абрамов отметил, что сегодня преобладает сочетание устойчивости, способности адаптироваться к изменениям и умеренного оптимизма, при сохранении высокой чувствительности к происходящим событиям.

Для оценки общественных настроений специалисты используют показатель вектора напряженности. Как сообщил глава фонда, сейчас он находится на уровне минус четырех пунктов.

Абрамов пояснил, что такой показатель свидетельствует о наличии внутреннего напряжения, которое не переходит в острые внешние реакции. По его словам, россияне внимательно воспринимают происходящее вокруг, однако в целом сохраняют эмоциональную устойчивость и способность адаптироваться к изменениям.

Наиболее позитивно настроенной группой населения, по данным ВЦИОМ, остается молодежь. Доля жизнерадостно настроенных молодых людей достигает 44%. При этом более высокий уровень тревожности наблюдается среди младших миллениалов. Абрамов отметил, что это связано с жизненным этапом, на котором многие представители этого поколения строят карьеру и создают семьи. Именно поэтому вопросы стабильности, будущего и личных перспектив воспринимаются ими особенно остро.

Ранее ВЦИОМ зафиксировал рост доли жизнерадостных россиян до 35%, общее эмоциональное состояние оставалось положительным.