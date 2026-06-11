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Общество

Молодого человека проткнуло сухим камышом после падения с моста в Саратовской области

В Саратовской области молодого человека проткнуло камышом после падения с моста
Telegram-канал «ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница»»

В Саратовской области молодой человек упал с моста на сухой камыш, которым его проткнуло. Об этом сообщает пресс-служба ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница».

Инцидент произошел на озере Линево в городе Балаково. Молодой человек рыбачил, оступился и упал с полутораметрового мостика прямо в прибрежные заросли. Жесткий прошлогодний стебель камыша сработал как копье и вонзился ему в левую подмышечную впадину, пострадавший сразу начал задыхаться. Его друг немедленно вызвал скорую.

При поступлении в больницу рана выглядела не опасной, однако хирурги заметили у пациента нарастающую одышку, падение сатурации до 92-94% и воздух под кожей. У юноши диагностировали пневмоторакс.

Врачи экстренно установили дренаж, скопившийся воздух вышел, и легкое расправилось. Камыш прошел в миллиметрах от магистральных сосудов и нервных стволов, не повредив их. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей. Его дыхание восстановилось.

Ранее в Самаре мальчик проткнул себе глаз ножницами во время изготовления поделки.

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