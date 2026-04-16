В Самаре мальчик проткнул себе глаз ножницами во время изготовления поделки

В Самаре ребенок вонзил себе в глаз ножницы во время изготовления поделки

В Самаре мальчик во время изготовления поделки воткнул себе в глаз лезвие ножниц. Об этом сообщает пресс-служба самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т. И. Ерошевского.

Инцидент произошел во время домашнего рукоделия — мальчик по неосторожности проткнул себе в глаз острым лезвием. Медики диагностировали глубокое проникающее ранение, удар пришелся прямо в роговицу, раздробил хрусталик и задел внутренние структуры практически до самой сетчатки. Врачи отметили, что такие увечья часто оборачиваются потерей глаза из-за тяжелого воспаления.

Ребенку пришлось пережить четыре операции за год. Специалисты убрали поврежденную линзу, провели чистку стекловидного тела и поставили искусственный имплант. Сейчас ребенок носит очки и видит окружающий мир на 80%, требуется еще небольшая коррекция.

