В Севастополе переименуют кинотеатр «Украина»

Власти Севастополя переименуют кинотеатр «Украина» после атаки украинских вооруженных сил на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев на открытии выставки, посвященной художнику Францу Рубо, пишет «Коммерсантъ».

«Кинотеатр на улице Ленина — это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию Панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название «Украина»», — сказал Развожаев.

По его словам, невозможно оставлять на фасаде музея имя страны, которая пытается уничтожить Россию.

Старую вывеску уже демонтировали, новое название для кинотеатра власти Севастополя определят позже вместе с местными жителями, уточнил губернатор.

В ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одного из главных символов города и объекта культурного наследия. В результате начался пожар, которому присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после Великой Отечественной войны полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, кто стоит за ударом по зданию панорамы «Оборона Севастополя».